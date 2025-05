Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Widerstand nach räuberischem Diebstahl - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag (09.05.25) kam es in einem Elektrofachhandel am Kamp zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 31-jähriger Mann entwendete Ware und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Sicherheitspersonal des Geschäfts bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf.

Der Tatverdächtige konnte zunächst eingeholt werden. Dieser schlug den 29-jährigen Mitarbeiter des Ladens jedoch nieder und setzte seine Flucht mit dem Diebesgut fort. Ein 28-jähriger Polizist konnte den Flüchtigen schließlich stellen und zu Boden bringen. Der 31-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand. Mithilfe eines couragierten Passanten gelang es jedoch schließlich, den Mann festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte neben der gestohlenen Ware weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, das aus anderen Ladendiebstählen stammen dürfte.

Der Sicherheitsmitarbeiter und der Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige kein Unbekannter ist. Er steht im Verdacht bereits am Vortag einen Straßenraub im Stadtteil Haste begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige noch am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

