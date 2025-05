POL-OS: Osnabrück: Exhibitionistische Handlungen auf Wiese - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmittag ging eine 19-Jährige gegen 11:50 Uhr auf dem Gehweg an der Stievenstraße in Richtung Große Straße. Auf dem Gehweg kam ihr plötzlich ein Radfahrer entgegen, welcher so nah an sie heranfuhr, dass es zum Zusammenstoß kam. Die 19-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungsdienst wurde die ...

mehr