Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: 45-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt nach Alleinunfall

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 45-Jähriger gegen 18:15 Uhr mit seinem Motorrad den Charlottenburger Ring (B51) in Richtung Osnabrück. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann aus Hilter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordstein und einer Steinmauer. Der Motorradfahrer kam in einer angrenzenden Parkanlage zum Liegen und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die B51 wurde während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

