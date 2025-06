Polizei Düren

POL-DN: Polizei warnt vor Ablenkungstricks - Zwei Diebstähle nach Geldabhebungen

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Düren zu zwei Diebstählen im Zusammenhang mit Bargeldabhebungen an Bankautomaten. In beiden Fällen nutzten unbekannte Täter offenbar gezielt kurze Momente der Unachtsamkeit, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstag (07.06.2025) hob ein 73-jähriger Dürener gegen 11:47 Uhr an einem Geldautomaten auf der Kölner Landstraße Bargeld ab. Unmittelbar nach der Abhebung wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihn um Wechselgeld bat. Im Rahmen des Gesprächs öffnete der Senior seine Geldbörse, um Kleingeld herauszugeben. Kurze Zeit später bemerkte er, dass das zuvor abgehobene Scheingeld entwendet worden war. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,70 Meter groß - kräftige Statur

Am Sonntagmorgen (08.06.2025) wollte eine 45-jährige Dürenerin an einem Geldautomaten auf der Kölnstraße ebenfalls Bargeld abheben. Nachdem sie die Auszahlung gestartet hatte, drehte sie sich für einen kurzen Moment vom Automaten weg. Als sie sich wieder zu dem Gerät wandte, war das Geldfach leer - das Bargeld war offenbar entwendet worden. Ein technischer Defekt oder das automatische Einziehen des Geldes durch den Automaten kann nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die an einem der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

So schützen Sie sich vor Ablenkungstricks an Geldautomaten:

- Lassen Sie sich beim Geldabheben nicht ablenken oder in Gespräche verwickeln. - Achten Sie darauf, dass niemand Ihnen zu nah kommt oder Einsicht in Ihre Eingaben erhält. - Nehmen Sie das Geld unmittelbar nach der Ausgabe aus dem Fach und verstauen Sie es sicher. - Brechen Sie den Vorgang ab, wenn Sie sich unsicher fühlen oder das Verhalten anderer Personen auffällig erscheint. - Melden Sie verdächtige Personen oder Situationen umgehend der Polizei.

Bleiben Sie wachsam und sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen über diese Masche. Täter nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus. Ihre Aufmerksamkeit schützt Ihr Geld!

