Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Brand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Flehingen ein Brand ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen entfachte sich das Feuer gegen 20:45 Uhr in einer Dachgeschosswohnung des Anwesens in der Ahornstraße und breitete sich in der Folge auf den Dachstuhl des Hauses aus. Die zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befindlichen acht Bewohner konnten dieses selbstständig verlassen. Eine 59-jährige Frau und ein 18-Jähriger wurden für nähere Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben laut ersten medizinischen Einschätzungen jedoch unverletzt.

Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Ausbreitung des Brandes schließlich eindämmen. Teile des Mehrfamilienhauses sind derzeit nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Oberderdingen organisierte für die betroffenen vier Bewohner eine alternative Unterbringung.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt.

