POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streitigkeit löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) - Bei einem mutmaßlichen Raubdelikt am Mittwochmorgen in Bad Mingolsheim erbeutete ein Mann Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein offenbar maskierter Mann gegen 11:00 Uhr ein Sportwetten-Geschäft in der Monestraße betreten und eine ...

