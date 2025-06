Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verletztes einjähriges Kind nach Notbremsung einer Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 09:40 Uhr musste eine Straßenbahnfahrerin der Linie 4A im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in Fahrtrichtung Käfertaler Wald auf der Höhe der Haltestelle "Bonifatiuskirche" eine Vollbremsung einleiten, da ein Schulkind plötzlich das Bahngleis querte. Durch die Notbremsung verletzte sich ein 1-jähriges Kind leicht, welches sich in Begleitung seiner Mutter im Inneren der Straßenbahn befand. Das Kind wurde vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht.

Zum verursachenden Schuldkind ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen Jungen im Grundschulalter handelte.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen. Dieses bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

