Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Ein betrunkener Mercedesfahrer verursachte am Mittwoch gegen 20:15 Uhr mit 1,4 Promille einen Unfall in der Untermühlaustraße. Der 36-Jährige war auf dem rechten Fahrstreifen der Untermühlaustraße in Richtung Luzenberg unterwegs, als auf selbigem Fahrstreifen ein VW mit eingeschalteter Warnblinkanlage anhielt. Um diesen zu überholen, wollte der Betrunkene auf den linken Fahrstreifen wechseln, übersah aber einen hier fahrenden BMW und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen, wonach er mit dem hier stehenden VW kollidierte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW auf zwei weitere geparkte Autos geschoben und diese dadurch ebenfalls beschädigt wurden. Der VW sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des BMWs wurden bei dem Unfall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auch ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, wonach er gehen durfte. Der Betrunkene sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell