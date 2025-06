Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit, in eine Bäckerei in der Philipp-Stumpf-Straße ein und erbeuteten einen Bargeldbetrag in Höhe von knapp 100 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster des Ladengeschäfts, um in das Innere zu gelangen. In dem Verkaufsraum sowie einem Aufenthaltsraum wurde nach Wertgegenständen gesucht. Die Unbekannten verließen die Tatörtlichkeit und verursachten Sachschaden von noch unbekannter Höhe.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell