POL-MA: Mannheim/ BAB 656: Betrunken mit dem E-Scooter auf der Autobahn unterwegs

Mannheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Wohnanwesen im Stadtteil Mannheim-Feudenheim ein, während der Bewohner schlief. Der Bewohner hatte sich am Dienstabend gegen 22 Uhr im Obergeschoss des Anwesens in der Feldstraße schlafen gelegt. Als er gegen 7.30 Uhr erwachte, bemerkte er, dass die Hauseingangstür geöffnet war. In ...

