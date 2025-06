Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnhaus, während Bewohner schlief- Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Wohnanwesen im Stadtteil Mannheim-Feudenheim ein, während der Bewohner schlief.

Der Bewohner hatte sich am Dienstabend gegen 22 Uhr im Obergeschoss des Anwesens in der Feldstraße schlafen gelegt. Als er gegen 7.30 Uhr erwachte, bemerkte er, dass die Hauseingangstür geöffnet war. In der Zwischenzeit waren Unbekannte in die Räume im Erdgeschoss eingedrungen, hatten dort einen Büroraum durchsucht und ein Telefon, einen Fotoapparat und zwei weitere Kameras entwendet. Zudem ließen sie aus einer Geldkassette einen Münzgeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich sowie ein Werkzeug mitgehen.

Die weiteren Ermittlungen der Einbruchsspezialisten beim Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

