Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in eine medizinische Einrichtung - Täter durch Reinigungsfachkraft aufgeschreckt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr drangen zwei noch unbekannte Täter in eine medizinische Einrichtung in der Straße "Auf dem Sand" ein. Die Täter durchsuchten hauptsächlich den Thekenbereich. Hier entwendeten sie das Geld aus drei Sparschweinen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei ihrer Tat gestört und letztlich vertrieben wurden die Täter durch eine Reinigungsfachkraft, welche in den frühen Morgenstunden ihre Arbeit in der betroffenen Einrichtung aufnahm.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621 71849-0 in Verbindung zu setzen.

