Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unterbringungsbefehl gegen 38-jährige Tatverdächtige wegen versuchten Totschlags und Bedrohung erlassen

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim ein Unterbringungsbefehl gegen eine 38-jährige deutsche Tatverdächtige erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, am 24.06.2025 versucht zu haben, einen Polizeibeamten zu töten und einen Nachbarn bedroht zu haben.

Gegen 14.30 Uhr soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen der 38-Jährigen und einem Nachbarn gekommen sein, in dessen Verlauf die Frau ein Messer hervorgezogen haben soll, welches sie griffbereit hinter ihrem Rücken mitgeführt haben soll. Mit diesem Messer soll sie daraufhin eine Bewegung in Richtung des Nachbarn ausgeführt haben. Der Nachbar zog sich daraufhin in seine Wohnung zurück und verständigte die Polizei.

Als wenig später erste Polizeikräfte vor Ort eintrafen, soll die Tatverdächtige diese mit dem Tode bedroht haben. Dabei hielt sie sich bei verschlossener Abschlusstür in ihrer Wohnung auf. Durch den Milchglaseinsatz der Tür soll deutlich zu erkennen gewesen sein, dass sie ein Messer und eine Schere in der Hand hielt.

Nachdem eine telefonische Kontaktaufnahme seitens der Polizei die 38-Jährige nicht zum Verlassen der Wohnung bewegen konnte, drangen Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg gewaltsam in die Wohnung ein und konnten die Frau letztlich überwältigen und vorläufig festnehmen. Dabei soll die Frau mehrfach auf einen der Beamten eingestochen haben und diesen mehrfach im Oberkörperbereich getroffen haben. Nur dank getragener Schutzbekleidung blieb der Beamte unverletzt.

Nach der Festnahme, bei welcher die Frau leichte Verletzungen erlitt, wurde diese zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg zum Rettungswagen soll sie mehrfach in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte gespuckt haben.

Da sich die Tatverdächtige augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim beim Amtsgericht Mannheim ein Unterbringungsbefehl gegen die tatverdächtige 38-Jährige erwirkt. Sie wurde am Mittwoch, den 25.06.2025 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Unterbringungsbefehls wurde sie in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

