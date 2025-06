Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Neckarau - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15:30 Uhr am Dienstag und 00:30 Uhr am Mittwoch brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Rheingoldstraße ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand drang die Täterschaft gewaltsam über die Wohnungstür im ersten Obergeschoss ein und durchwühlte anschließend Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Goldschmuck und eine Armbanduhr der Marke Tommy Hilfiger. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

