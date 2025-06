Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Heimtückischer Angriff in Garage - Polizei sucht weitere Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 19:30 Uhr wurde in einer Garage in der Tauberstraße ein Anwohner von einem bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand, bei dem es sich mutmaßlich um eine Eisenstange handelte, angegriffen. Der Angreifer schlug mehrfach auf den Oberkörper des arglosen Opfers ein und verletzte es erheblich. Der so Angegriffene kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Grund für den Angriff ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt,

schwarze Jacke, dunkle lange Hose mit einem weißen Streifen, schwarze kurze Haare, schlanke Statur und ca. 1,75m groß. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem nordafrikanischen Phänotyp.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell