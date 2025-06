Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Autos bei Brand beschädigt

Leimen (ots)

Nachdem am Dienstag gegen 15:40 Uhr ein Auto auf einem Waldparkplatz zwischen Leimen und Lingental in Brand geriet, wurden durch die Flammen insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge entzündete sich ein dort abgestelltes Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts. Schnell breitete sich das Feuer auf ein danebenstehendes Auto aus, sodass beide Fahrzeuge in Vollbrand standen. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein drittes Auto auf dem Parkplatz in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwillige Feuerwehr Leimen konnte das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen, sodass die Flammen nicht auf den angrenzenden Wald übergriffen. Lediglich ein etwa 25 Meter hoher Baum, welcher in unmittelbarer Nähe der Autos stand, wurde beschädigt und muss möglicherweise entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro.

