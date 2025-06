Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht nach mehreren Unfällen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag meldete um kurz nach 23 Uhr ein Zeuge einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Dieser war mit einem Daimler-Benz mit Darmstädter Zulassung im Stadtteil Neuhermsheim unterwegs und blieb im Dragonerweg mit seinem Auto an einem am Straßenrand geparkten Audi hängen. Der Fahrer fuhr danach allerdings weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der Einmündung zur Hermsheimer Straße überfuhr das Auto die Warnbarke einer Baustelle und schleifte diese bis zur Einmündung des Husarenwegs mit. Auch diesen Unfall meldete der Fahrer nicht, weswegen der Verkehrsdienst Mannheim nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie Fahrerflucht ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

