Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Wiesloch (ots)

Bereits am Freitag, den 20.06.2025 gegen 21:30 Uhr soll ein 39-jähriger Mann in der Schwetzinger Straße von einem noch unbekannten Täter körperlich angegriffen und verletzt worden sein.

Der geistig eingeschränkte Geschädigte wartete kurz zuvor an einer Bushaltestelle in der Schwetzinger Straße, als er von dem noch unbekannten Täter angesprochen worden sein soll. Der Unbekannte soll sodann gefragt haben, ob der 39-Jährige Betäubungsmittel kaufen wolle, was dieser aber verneinte. Anschließend sei der Unbekannte davongelaufen. Kurze Zeit später soll der Unbekannte dann aber wieder zurückgekehrt sein und den 39-Jährigen ein weiteres Mal gefragt haben, ob dieser Betäubungsmittel erwerben möchte. Nachdem er das erneut verneinte, soll der Unbekannte dem 39-Jährigen unvermittelt mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Bei dem Angriff wurde der 39-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 180 und 185 cm groß gewesen sein. Er hatte eine helle Hautfarbe und trug einen roten Kapuzenpullover.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

