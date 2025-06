Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Montagnacht zwischen 23:15 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Straße "Schwetzinger Terrasse" ein. Am Dienstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin der Gaststätte ein beschädigtes Fenster fest. Nach der Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte festgestellt werden, dass eine Videokamera sowie Bargeld entwendet wurde. Derzeit wird wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer: 06221 1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell