Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Framersheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, lief ein 20-Jähriger Mann am linken Fahrbahnrand der Gau-Odernheimer-Straße aus Richtung Framersheim kommend in Richtung Schafhausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw, einem schwarzen SUV der Marke VW mit Kennzeichenzulassung für Alzey, die Gau-Odernheimer-Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Begegnungsverkehr überfuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Fuß des 20-Jährigen. Der 20-Jährige Fußgänger wurde hierdurch am Fuß verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell