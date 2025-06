Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl in Selbstbedienungsladen - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag entwendete eine Gruppe Jugendlicher in einem Selbstbedienungsladen in Edingen-Neckarhausen Getränke und Süßwaren.

Einer Zeugin fiel kurz vor 17 Uhr auf, dass in dem Selbstbedienungsladen beide Kassen defekt waren. Eine durch Personal bediente Kasse ist dort nicht vorhanden. Zudem fiel ihr eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher, eine männliche Person und drei weibliche, in dem Selbstbedienungsladen in der Hauptstraße auf, da sich diese auffällig lange dort aufhielten. Sie beobachtete, wie diese mehrere Getränke und Süßwaren in ihre Taschen steckten und anschließend den Laden verließen.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Weiblich - 14 bis 15 Jahre alt - Braune Haare - Trug ein weißes Oberteil

Person 2:

- Weiblich - 14 bis 15 Jahre alt - Blonde Haare# - Trug eine graue Jogginghose

Person 3:

- Männlich - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schwarze Haare - Trug eine grau-weiß-marmorierte Jogginghose

Person 4:

- Weiblich - 14 bis 15 Jahre alt

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den vier Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell