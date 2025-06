Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beleidigt und schlägt zwei Männer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend befanden sich ein 26-Jähriger und ein 52-Jähriger an ihrem geparkten Transporter in der Schwetzinger Straße. Ein bislang Unbekannter urinierte vor den Transporter. Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den drei Personen. Der Unbekannte beleidigte beide, spuckte und schlug dem 26-Jährigen ins Gesicht. Im Anschluss rannte der Unbekannte davon. Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter anderem wegen Körperverletzung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 183 cm groß - Kräftige Statur - Ca. 35-45 Jahre alt - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Kurzer Vollbart - Platte Nase - Braune Augen - Breiter Kiefer - Dunkle Schuhe - Dunkelblaue Jeanshose - Blaues T-Shirt - Sprach mit ausländischem Akzent

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt: 0621 174-3310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell