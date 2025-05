Polizei Münster

POL-MS: Telefonbetrüger gibt sich als Polizist aus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Mittwoch (28.05.) einen Münsteraner Senioren mit der Masche "Falscher Polizist" um Geld gebracht.

Der Senior gab an, dass er gegen 20:30 Uhr einen Anruf von einem Mann bekam, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser gaukelte ihm vor, er wäre im Laufe von Ermittlungen gegen eine Diebesbande auf den Namen des Seniors als potenzielles nächstes Opfer aufmerksam geworden. Der Betrüger forderte den Angerufenen auf, Bargeld in einen Fahrradkorb an der Straße "Am Berg Fidel" zu legen. Dieser Forderung folgte der Mann und deponierte ein Portemonnaie mit Bargeld an dem vereinbarten Ort. Unmittelbar danach beobachtete er einen Unbekannten, der das Geld aus dem Fahrradkorb nahm und Richtung Sporthalle Berg Fidel lief.

Nach Angaben des Betrogenen war der Unbekannte "jung" und hatte braune Haare. Außerdem habe er eine schlanke Statur und eine hellbraune Jacke angehabt. Das erbeutete Portemonnaie war schwarz und aus Leder.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe von unbekannten Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell