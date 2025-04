Polizei Hamburg

POL-HH: 250410-3. Bilanz einer Großkontrolle des Schwerlast- und Containerverkehrs

Hamburg (ots)

Zeit: 09.04.2025, 09:00 Uhr - 15:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter Leitung der Wasserschutzpolizei führten mehr als 120 Einsatzkräfte gestern spezifische Kontrollen mit den Schwerpunkten "Gefahrgut-, Abfall-, Schwerlast-, und Containerverkehr" durch und überprüften bei mobilen- und stationären Kontrollen rund 140 Fahrzeuge und 154 Personen.

Die Hamburger Polizistinnen und Polizisten wurden bei den Kontrollen von weiteren Einsatzkräften aus anderen Bundesländern (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Behörden (u.a. Zoll, Bundesamt für Logistik und Mobilität, Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Bundeswehr, Bundesministerium der Verteidigung) unterstützt. Der Kontrolltag diente auch dem Erfahrungsaustausch zwischen den Einsatzkräften der unterschiedlichen Institutionen.

Die Beamtinnen und Beamten richteten stationäre Kontrollstellen am Rasthof Stillhorn-Ost im Bereich der BAB 1, am Parkplatz Altenwerder Hauptdeich an der BAB 7 sowie einem Parkplatz des Zolls in der Indiastraße ein. Zudem führten sie mobile Kontrollen unter anderem im Hafen durch.

Von den 140 überprüften Fahrzeugen waren 56 mit Gefahrgütern und 16 mit Abfall beladen, wovon 13 Fahrzeuggespanne gravierende Mängel aufwiesen, sodass den Fahrzeugführenden die Weiterfahrt vorläufig untersagt wurde.

Im Bereich der Terminals überprüften sie darüber hinaus 39 Container hinsichtlich ihrer Transportsicherheit. Hierbei stellten sie bei 37 Containern Mängel bei der Ladungssicherung fest und sperrten diese für die weitere Beförderung.

Ferner überprüften sie zwei Binnen- und neun Seeschiffe hinsichtlich der Einhaltung der Gefahrgutvorschriften und stellten dabei keine Verstöße fest.

Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte rund 35 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erhoben rund 5.600 Euro Sicherheitsleistungen bei ausländischen Fahrzeugführenden.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig Verkehrskontrollen rund um den Schwerlastverkehr durchführen, um das Fahrpersonal und die Logistikunternehmen zu sensibilisieren und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell