POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen der Polizei nach Bedrohung

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (05.10.2024) auf Sonntag (06.10.2024) auf ein Baustellengelände in der Bremserstraße zu gelangen. Hierbei wurde lediglich das Vorhängeschloss durchtrennt. Ob Gegenstände von der Baustelle entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

