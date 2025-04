Polizei Hamburg

POL-HH: 250410-1.Zwei Festnahmen nach mehrfachem Kraftfahrzeugdiebstahl

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 31.01.2025 - 08.04.2025

Tatorte: Hamburger Stadtgebiet und Schleswig-Holstein

Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamts konnten am Dienstag zwei Männer vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, Kraftfahrzeugdiebstähle in Hamburg und Schleswig-Holstein begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des für Kfz-Diebstähle zuständigen Dezernats (LKA 152) sind zwei 43- und 25-jährige Polen verdächtig, insgesamt elf Kraftfahrzeuge der Marken Kia, Hyundai und Audi entwendet zu haben. Ein weiterer Diebstahl in Rellingen misslang. Die Fahrzeuge wurden von den Tatverdächtigen offenbar jeweils mit Hilfe eines Funkreichweitenverlängerers entwendet und im Hamburger Stadtgebiet vorübergehend abgestellt. Es besteht der Verdacht, dass sie im weiteren Verlauf ins Ausland gebracht wurden.

Durch umfangreiche Ermittlungen gerieten die beiden Tatverdächtigen in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Vorgestern nahmen Fahnderinnen und Fahnder die Männer nach dem Diebstahl eines Kia an einem Abstellort in Hamburg-Hamm auf frischer Tat vorläufig fest. Es konnte neben dem Kia ein weiteres, mutmaßlich am Vortag durch die Verdächtigen entwendetes Fahrzeug sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Hotelzimmer der Verdächtigen in Hamburg-St. Pauli. Die Durchsuchung führte zum Auffinden mutmaßlichen Tatwerkzeugs.

Der 43-Jährige und der 25-Jährige wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen beide.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

