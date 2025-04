Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrüger gehen nach demselben Prinzip vor +++ Sportlenkrad aus Auto gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger gehen nach demselben Prinzip vor, Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Drususstraße (Biebrich) Dienstag, 08.04.2025, 11.00 Uhr & 15.00 Uhr

(fh)Am Dienstag haben sich Betrüger zwei Mal als Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Wiesbadenerin sowie einen Wiesbadener bestohlen. Die beiden lebensälteren Personen erhielten am Dienstag jeweils einen Anruf ihrer angeblichen Hausbank. Die angeblichen Bankmitarbeiter am anderen Ende der Leitung tischten jedes Mal dieselbe Lügengeschichte auf. Es gebe Probleme mit den Bankkarten der beiden, sodass man diese abholen und erneuern müsse. Tatsächlich klingelte es daraufhin um 11 Uhr in der Dotzheimer Straße und um 15 Uhr in der Drususstraße in Biebrich. Vor der Tür stand in beiden Fällen wohl dieselbe Person, ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit heller Haut, etwa 1,80 m groß der deutsch ohne Akzent sprach. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug unter anderem braune Kleidungsstücke wie eine Weste und einen Pullover. Er ließ sich jeweils die Bankkarten aushändigen, in einem Fall sogar noch Bargeld, bei welchem es sich laut dem Betrüger um Falschgeld handeln würde und lief davon. Im Nachgang wurden dann auch noch 2.000 Euro vom Konto der Biebricherin abgehoben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Betrügern aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem beschriebenen Abholen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an

2. Sportlenkrad aus Auto gestohlen,

Wiesbaden, Rubenstraße, Dienstag, 08.04.2025, 5.00 Uhr bis 7.30 Uhr

(jf)Am Dienstagmorgen haben Unbekannte in Wiesbaden ein Sportlenkrad aus einem Auto gestohlen. Der betroffene weiße Mercedes AMG parkte zwischen 5.00 Uhr und 7.30 Uhr in der Rubenstraße. In dieser Zeit gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere und entwendeten hier ein Mercedes AMG Sportlenkrad im Wert von etwa 1.300 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

