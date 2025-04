Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schussähnliches Geräusch während Auseinandersetzung verursacht Polizeieinsatz +++ 15-Jährige unsittlich berührt +++ Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Schussähnliches Geräusch während Auseinandersetzung verursacht Polizeieinsatz, Wiesbaden, Mittelheimer Straße, 07.04.2025. 18.10 Uhr

(pl)Ein schussähnliches Geräusch während einer Auseinandersetzung in der Mittelheimer Straße sorgte am frühen Montagabend für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 18.10 Uhr im Bereich eines Cafés eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, bei welcher ein Knallgeräusch vernommen wurde. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt, konnten aber niemanden mehr antreffen. Die Gruppe hatte sich bereits entfernt. Die anschließenden Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos und führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. An der vorangegangenen Auseinandersetzung waren fünf junge Männer beteiligt. Diese wurden als etwa 20 Jahre alt und schwarzhaarig beschrieben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 15-Jährige unsittlich berührt,

Wiesbaden, 07.04.2025, 13.50 Uhr bis 14.10 Uhr

(pl)Eine 15-jährige Jugendliche wurde am Montagnachmittag in einem Linienbus von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die 15-Jährige war zwischen 13.50 Uhr und 14.10 Uhr im Bus der Linie 45 von der Innenstadt kommend in Richtung Freudenberg unterwegs. Im Bereich der Dotzheimer Straße habe sich dann ein Mann neben die Jugendliche gesetzt und sie während der Fahrt nach Freudenberg unsittlich berührt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher steigen durch Eingangstür ein, Wiesbaden-Westend, Dotzheimer Straße, Freitag, 04.04.2025 bis Montag, 07.04.2025, 19:00 Uhr (jf)In der Zeit von Freitag bis Montagabend kam es im Westend zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro verursachten. Der oder die Täter brachen zunächst die Eingangstür zur im Erdgeschoss liegenden Gewerbeeinheit auf. Im Anschluss versuchten sie die Zwischentür vergeblich aufzuhebeln. Sie flüchteten den ersten Ermittlungen zu Folge unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Westend, Dotzheimer Straße, Samstag, 05.04.2025 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(jf)Am Samstagmorgen wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden-Westend eingebrochen. Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge auf unbekannte Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie eine Tür, welche sich im Erdgeschoss befindet, auf. Danach flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

