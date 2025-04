Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Auseinandersetzungen +++ Räuberischer Diebstahl von Mütze +++ Einbrecher unterwegs +++ Zwei Fahrzeuge entwendet +++ Fahrrad gestohlen +++ Unbekannter zündet Sperrmüll an

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung auf Parkplatz,

Wiesbaden, Balthasar-Neumann-Straße Samstag, 05.04.2025, 16:20 Uhr bis 16:30 Uhr

(cw)Nach einem Fußballspiel kam es am Samstagnachmittag in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans. Eine Person wurde verletzt. Gegen 16:20 Uhr hatte ein Dieb in der Balthasar-Neumann-Straße zunächst den Fanschal einer Wiesbadenerin gestohlen. Kurze Zeit später konnten die Frau und ihre Begleitung den Täter in einer Personengruppe auf einem Parkplatz in der Balthasar-Neumann-Straße wiedererkennen. Der Mann sprach die Personen an und wurde daraufhin von diesen angegriffen und geschlagen. Einer der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, stämmig und 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er habe braune Haare sowie einen Oberlippenbart und sei mit einem schwarzen Muskelshirt bekleidet gewesen. Hinweise in diesem Fall richten Sie bitte an die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

2. Mit Pfefferspray angegriffen,

Mainz-Kastel, Rheinufer, Freitag, 04.04.2025, 12:15 Uhr

(cw)Ein Jugendlicher wurde am Freitagmittag in Mainz-Kastel angegriffen und durch Pfefferspray verletzt. In der Straße "Am Rheinufer", unweit des Bahnhof Kastels, sei der 15-Jährige gegen 12:15 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen worden. Gemeinsam habe man sich dann in eine Grünanlage begeben. Dort hätte die Gruppe den Jugendlichen angegriffen und Pfefferspray eingesetzt. Anschließend seien die Täter weggelaufen. Diese sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Die Hintergründe der Tat und den Ablauf ermittelt nun das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Schlägerei vor Diskothek,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 05.04.2025, 03:10 Uhr

(cw)In der Nacht auf Samstag kam es zwischen mehreren Frauen in Wiesbaden zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 03:10 Uhr sollen bis zu drei Frauen eine weitere Frau beim Verlassen einer Diskothek in der Schwalbacher Straße angegriffen und verletzt haben. Als sich eine weitere Frau zwischen die beiden Parteien stellte, wurde auch sie geschlagen und getreten. Die beiden Geschädigten wurden bei dem Angriff verletzt. Hinweise in der Sache nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

4. Räuberischer Diebstahl von Mütze,

Wiesbaden, Goebenstraße, Sonntag, 06.04.2025, 18:55 Uhr

(cw)Eine Mütze war das Ziel von Dieben am Sonntagabend in Wiesbaden. Als sich der Bestohlene wehrte, setzten die Diebe Pfefferspray ein. Kurz vor 19 Uhr war ein Kind mit seinen Begleitern in der Goebenstraße in der Nähe des Bismarckrings unterwegs, als plötzlich einer der Diebe dem Jungen die Mütze vom Kopf riss und davonrannte. Als der Junge den Täter verfolgte, versprühte dieser Pfefferspray. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ambulant im Rettungswagen behandelt werden. Hinweise in der Sache nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mit Schlagring zugeschlagen,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Paulusplatz, Sonntag, 06.04.2025, 18:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein 16-Jähriger in Mainz-Kastel von einem Unbekannten geschlagen. Den Angaben des Wiesbadeners zufolge habe er sich gemeinsam mit einem Freund gegen 18:20 Uhr auf einem Spielplatz am Paulusplatz aufgehalten. Dort seien zwei unbekannte Männer auf sie zugekommen und hätten nach Zigaretten gefragt. Als der 16-Jährige dies verneinte, habe ihm einer der Männer unvermittelt und wohlmöglich mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen. Anschließend seien die beiden Männer in Richtung Carlowitzstraße davongelaufen. Der 16-Jährige wurde zunächst vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Schläger soll etwa 22 Jahre alt und circa 1,85 m groß gewesen sein. Er habe eine schlanke Statur, kurze blonde Haare ("Boxerschnitt") und ein weißes Oberteil, rote Schuhe und blaue Jeans getragen.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Einbrecher steigen ein,

Wiesbaden, Freitag, 04.04.2025, 23:30 Uhr bis Samstag, 05.04.2025, 22:00 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende haben Einbrecher in Wiesbaden ein Restaurant, einen Frisörsalon und ein Wohnhaus aufgesucht. In der Dotzheimer Straße gelangten die Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagmorgen unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus, in welchem sich auch ein Restaurant befindet. Hier verschafften sie sich mithilfe eines Werkzeugs Zutritt zu diesem und entwendeten aus dem Thekenbereich Alkohol, mit welchem sie das Weite suchten. "Am Hermannsberg" in Frauenstein brachen Unbekannte am Samstagabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und entkamen mit Uhren, Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Zu guter Letzt scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Samstag beim Versuch in ein Frisörgeschäft in der Adolfstraße einzusteigen. Trotz mehrmaligem Ansetzen an verschiedenen Türen, gelang es ihnen nicht in den Laden einzubrechen. Letzten Endes gaben sich die Unbekannten geschlagen und flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise in allen Fällen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Zwei Fahrzeuge entwendet,

Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße/Kronprinzenstraße, Festgestellt: Freitag, 04.04.2025 & Samstag, 05.04.2025

(fh)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden gleich zwei geparkte Fahrzeuge entwendet. In der Kronprinzenstraße traf es einen schwarzen Opel Corsa mit dem Kennzeichen "GM-FK 119". Dieser war bis zu seinem Verschwinden am 04.04.2025 an der besagten Straße abgestellt.

Einen Tag später, am 05.04.2025, stellten die Besitzer eines Mercedes CLA fest, dass dieser von einem öffentlichen Parkplatz in der Auguste-Viktoria-Straße gestohlen worden war. An dem weißen Pkw waren zuletzt die Kennzeichen "WI-R 2316" angebracht gewesen.

Beide Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Diebstähle bereits einige Tage an den Tatörtlichkeiten geparkt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Fahrrad in Klarenthal gestohlen,

Wiesbaden, Klarenthal, Anne-Frank-Straße, Sonntag, 06.04.2025, 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)In Klarenthal stahlen Diebe im Laufe des Sonntagabends ein hochwertiges Mountainbike. Gegen 16:30 Uhr hatte der Besitzer eines Zweirads der Marke "Cube" dieses an einen Fahrradständer in der Anne-Frank-Straße gekettet. Als er rund fünf Stunden später zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem grünen Mountainbike im Wert von knapp 8.000 Euro jede Spur.

Das 4. Polizeirevier nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

9. Unbekannter zündet Sperrmüll an,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Montag, 07.04.2025, 01:00 Uhr

(fh)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in der Bierstadter Straße Sperrmüll angezündet. Zeugen beobachteten gegen 01:00 Uhr einen Mann, wie er eine unbekannte Flüssigkeit auf ein auf dem Gehweg gelagertes Holzregal schüttete und dieses anschließend anzündete. Der verständigten Feuerwehr gelang es, den Sperrmüll umgehend zu löschen und den Schaden gering zu halten.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Dieser trug eine dunkle Kopfbedeckung, eine hellblaue Jeansjacke, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe. Er führte einen blauen Kanister mit sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell