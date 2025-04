Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung +++ Einbrecher überrascht +++ Wohnmobil aufgebrochen +++ Zwei Motorrollerfahrer vor Polizei geflüchtet +++ Schusswaffenähnlicher Gegenstand gemeldet +++ Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Bereich von Einkaufsmarkt, Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 03.04.2025, 12.15 Uhr

(pl)Am Donnerstagmittag kam es im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 23 und 20 Jahre alte Männer waren gegen 12.15 Uhr im Verkaufsraum mit einer Gruppe Jugendlicher in verbale Streitigkeiten geraten, in deren Verlauf der 23-Jährige einem 16-jährigen aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen haben soll. Die körperliche Auseinandersetzung habe daraufhin vorerst geendet, setzte sich dann aber kurze Zeit später im Außenbereich des Geschäftes weiter fort. Hier sollen der 23-Jährige und dessen 20-jähriger Begleiter die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren angegriffen und unter anderem mit Tritten und Schlägen mittels eines mitgeführten Helms leicht verletzt haben. Die verständigten Polizeikräfte nahmen die beiden Männer fest und es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

2. Einbrecher von heimkehrender Hausbewohnerin erwischt, Wiesbaden, Schöne Aussicht, 03.04.2025, 00.15 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Einbrecher in der Straße "Schöne Aussicht" von einer heimkehrenden Hausbewohnerin erwischt. Die beiden dunkel gekleideten und maskierten Täter hatten sich gegen 00.15 Uhr an der Eingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen gemacht, als sie von der Heimkehr der Bewohnerin überrascht wurden und das Weite suchten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnmobil aufgebrochen und Wertsachen gestohlen, Mainz-Kastel, Steinern Straße, 02.04.2025, 17.00 Uhr bis 03.04.2025, 11.00 Uhr

(pl)In der Steinern Straße haben Autoaufbrecher zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag aus einem Wohnmobil diverse Wertsachen entwendet. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Seitentür in den Innenraum des Wohnmobils ein und erbeuteten unter anderem ein Smartphone, ein Tablet, ein Ladegerät, Kleingeld sowie Jacken. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Motorrollerfahrer vor Polizei geflüchtet, Mainz-Kastel, Nacht zum 04.04.2025

(pl)In der Nacht zum Donnerstag sind in Mainz-Kastel sogleich zwei Motorrollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Gegen Mitternacht befuhr ein Motorollerfahrer den Gehweg auf der Hochheimer Straße in Fahrtrichtung Kasteler Bahnhof ohne Helm. Bei der beabsichtigten Kontrolle flüchtete der Fahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos über den Gehweg am Philippsring, Frankfurter Straße, Mainzer Straße, Kronenstraße, Rathausstraße, Unterführung, Rheinufer sowie Rheinwiesen zurück in Richtung Reduit. Aufgrund der Poller zwischen den Rheinwiesen und der Rampenstraße konnte der Fahrer schließlich in Richtung Ufer entkommen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Motorroller ohne Kennzeichen und ohne Kennzeichenhalterung. Der Fahrer soll etwa ca.1,75 -1,85 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und kurze blonde Haare gehabt haben. Getragen habe er ein helles T-Shirt. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde eine Polizeistreife zwar nicht auf den Geflüchteten, aber dafür auf einen gerade parkenden Motorrollerfahrer aufmerksam, welcher beim Erblicken des Streifenwagens zu Fuß durch die Grünanlage zwischen Maaraue und Reduit die Flucht ergriff. Bei der Inaugenscheinnahme der abgestellten Piaggio wurde festgestellt, dass der ursprünglich rote Motorroller mit schwarzer Farbe überlackiert und das Schloss offenbar mit einem Schraubendreher manipuliert worden war. Darüber hinaus passte das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zum Fahrzeug. Aufgrund des Verdachtes, dass die Piaggio sowie die Kennzeichen zuvor gestohlen worden sind, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der in diesem Fall geflüchtete Motorrollerfahrer wurde als etwa 18-25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe helle Oberbekleidung, eine hellblaue Jeans und einen hellen Helm getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Schusswaffenähnlicher Gegenstand gemeldet, Wiesbaden, Wallufer Platz, 03.04.2025, 19.15 Uhr

(pl)Die Meldung über Personen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand führte am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz im Rheingauviertel. Gegen 21.00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass bereits gegen 19.15 Uhr drei männliche Personen im Bereich eines Spielplatzes am Wallufer Platzes mit einem Gegenstand herumhantiert haben sollen, welcher augenscheinlich wie eine Schusswaffe ausgesehen habe. Da sich die Personen noch dort aufhalten sollten, fuhren mehrere Polizeistreifen vor Ort, konnten aber niemanden mehr antreffen. Auch die Absuche der Umgebung führte zu keinen weiteren Erkenntnissen. Das Trio soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und schwarze, kurze Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwig-Erhard-Straße, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 03.04.2025, 09.00 Uhr bis 14.30 Uhr

(pl)Am Donnerstag hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung mit Kräften des Hessischen Präsidiums Einsatz auf der Ludwig-Erhard-Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 09.00 Uhr und 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt insgesamt 440 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und 64 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Gegen 12.50 Uhr wurde ein Opel Astra der Kontrollstelle zugeführt, welcher zuvor die zulässige Höchstgeschwindigkeit leicht überschritten hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt waren und dieses ohne gültige Pflichtversicherung gefahren wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Kennzeichenschilder sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Etwa 25 Minuten später überschritt der Fahrer eines Fiat 500 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Kontrollierenden stellten bei dem Fahrer Anzeichen für einen Drogenkonsum fest, so dass bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der traurige Spitzenreiter war ein VW Touran mit gemessenen 86 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot und 260,00 Euro Bußgeld.

