Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern +++ Einbrecher zugange +++ Zwei Opel in Wiesbaden gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 01.04.2025, 15.00 Uhr

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Schiersteiner Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Transporterfahrer und einem 54-jährigen Taxifahrer. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren gegen 15.00 Uhr aufgrund der vorangegangenen Fahrweise in Streit geraten. Dieser mündete schließlich an einer roten Ampel in eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher durch den Taxifahrer eine Stange gegen seinen Kontrahenten als Schlagmittel eingesetzt worden sein soll. Die verständigten Polizeikräfte konnten beide Beteiligte vor Ort antreffen. Gegen den Taxifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 01.04.2025 bis 02.04.2025

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Wiesbaden zwei Restaurants und ein Geschäft von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Dienstagnacht und Mittwochvormittag scheiterten Unbekannte beim Versuch, in ein Restaurant in der Wellritzstraße einzubrechen. Im Kaiser-Friedrich-Ring hielt in der Nacht zum Mittwoch die Tür eines Geschäftes Aufhebelversuchen stand, so dass die Täter auch in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Erfolgreich verlief in der Nacht zum Mittwoch ein Einbruch in der Bleichstraße. Ein mit einer dunklen Hose, Winterjacke sowie einer hellen Kopfbedeckung und hellen Schuhen bekleideter Täter war gegen 04.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Restaurant eingedrungen, wo er dann Bargeld mitgehen ließ. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei Opel in Wiesbaden gestohlen,

Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, Schiersteiner Straße, 27.03.2025 bis 02.04.2025

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Wiesbaden Autodiebe unterwegs, welche es auf zwei Opel abgesehen hatten. In der Nacht zum vergangenen Freitag schlugen die Täter in der Schiersteiner Straße zu und entwendeten einen weißen Opel Corsa mit dem Kennzeichen SIM-SG 411. Ein paar Tage später wurde dann in der Nacht zum Mittwoch in der Auguste-Viktoria-Straße ein brauner Opel Mokka gestohlen. An diesem Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-YU 242 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell