Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist zugange +++ Einbrecher zugange +++ Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - E-Scooter-Fahrer gesucht +++ Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Klarenthal, Lahnstraße, 27.03.2025, 18.20 Uhr

(pl)Im Bereich der Lahnstraße in Klarenthal zeigte sich am Donnerstagabend ein unbekannter Mann auf dem Fußweg in Richtung Wellritzpark einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe gegen 18.20 Uhr an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Der Exhibitionist soll ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein und kurze, dunkle Haare sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er eine Jacke mit roten Applikationen und eine Jogginghose. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden, Eltviller Straße, 30.03.2025, 15.00 Uhr bis 31.03.2025, 02.00 Uhr

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in der Eltviller Straße haben unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag der Nacht zum Montag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 15.00 Uhr und 02.00 Uhr in die betroffene Wohnung ein und ließen die aufgefundenen Schmuckstücke mitgehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei versuchte Einbrüche in Restaurants, Wiesbaden, Nettelbeckstraße, Kleine Schwalbacher Straße, 28.03.2025 bis 31.03.2025

(pl)Im Verlauf des Wochenendes versuchten unbekannte Täter erfolglos in zwei Restaurants im Bereich Nettelbeckstraße und "Kleine Schwalbacher Straße" einzubrechen. Während die Täter zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag an der Tür des Restaurants in der Nettelbeckstraße scheiterten, hielt zwischen Samstagabend und Montagmorgen das Fenster des Restaurants in der "Kleine Schwalbacher Straße" den Einbruchsversuchen stand. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. An Eingangstür zu schaffen gemacht,

Wiesbaden, Friedrich-Otto-Straße, 31.03.2025, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(pl)Einbrecher haben sich am Montagmittag in der Friedrich-Otto-Straße an der Eingangstür eines Wohnhauses zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr erfolglos die Tür aufzuhebeln und ergriffen schließlich unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Zwei geparkte Autos von Dieben angegangen, Wiesbaden, Adlerstraße, Narzissenweg, 30.03.2025, 18.00 Uhr bis 31.03.2025, 11.10 Uhr

(pl)Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurden in der Adlerstraße und im Narzissenweg zwei geparkte Autos von Dieben angegangen. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der beiden Fahrzeuge ein und ließen hieraus unter anderem eine Geldbörse, ein Brillenetui und eine Fernbedienung mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - E-Scooter-Fahrer gesucht, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 31.03.2025, 16.30 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein 8-jähriger Junge beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Hans-Böckler-Straße von einem E-Scooter angefahren. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem unfallverursachenden E-Scooter-Fahrer. Der gesuchte Fahrer und eine weitere Person waren gegen 16.30 Uhr zu zweit mit dem E-Scooter auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Ludwig-Erhart-Straße unterwegs, als der 8-Jährige bei grünzeigender Ampel die Fahrbahn überquerte und von dem E-Scooter erfasst wurde. Der Junge schleuderte zu Boden und erlitt eine Kopfverletzung, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Fahrer des E-Scooters habe noch kurz nach dem Kind gesehen, sei dann aber wieder auf den grauen Scooter gestiegen und in Richtung Ludwig-Erhart-Straße davongefahren. Der Mitfahrer entfernte sich in eine unbekannte Richtung. Der Fahrer wurde als männlich, ca. 12-16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Getragen habe er eine dunkle Hose und einen grauen Kapuzenpullover. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Bundesstraße 54, 31.03.2025, 14.20 Uhr

(pl)Auf der B 54 kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einem verletzten Motorradfahrer. Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 14.20 Uhr mit seinem BMW X2 aus Richtung Eiserne Hand kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein Audi Q7 und eine Harley, auf Höhe des Adamstal verkehrsbedingt abbremsten, fuhr der 21-Jährige auf das Motorrad auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Audi aufgeschoben. Zwei nachfolgende VW Golf kollidierten im weiteren Verlauf auch noch mit den verunfallten Fahrzeugen. Bei der Kollision erlitt der 28-jährige Harley-Fahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell