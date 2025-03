Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher gescheitert +++ Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen +++ Lenkrad und Navi ausgebaut und entwendet +++ Hochwertiges Lastenrad E-Bike gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, 28.03.2025 bis 30.03.2025

(pl)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbruchsversuchen. Die Täter suchten in der Nacht zum Samstag zwei Gaststätten im Bereich Seerobenstraße und Platter Straße heim. Sie scheiterten jedoch in beiden Fällen beim Versuch, die Türen aufzubrechen. In der Waldstraße wurde in derselben Nacht die Türscheibe eines Nagelstudios beschädigt. Ein Einbruch fand aber nicht statt. Zwischen Freitagabend und Samstagabend drangen Unbekannte durch eine aufgehebelte Tür in ein Geschäft in der Walter-Hallstein-Straße ein. Hierbei lösten sie den akustischen Alarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. In der Adelheidstraße hatten es Einbrecher in der Nacht zum Sonntag auf ein Blumengeschäft abgesehen. Die Tür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter auch in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen, Wiesbaden-Erbenheim, Lilienthalstraße, Festgestellt: 30.03.2025, 12.00 Uhr

(pl)Am Sonntagmittag wurden gegen 12.00 Uhr in der Lilienthalstraße in Erbenheim zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten festgestellt. Unbekannte Täter hatten die beiden Automaten vermutlich nachts gewaltsam geöffnet und hieraus Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Lenkrad und Navi ausgebaut und entwendet, Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, 28.03.2025, 12.50 Uhr bis 22.10 Uhr

(pl)Autoaufbrecher hatten es am Samstag in der Carla-Henius-Straße bei einem geparkten Auto auf verschiedene Fahrzeugteile abgesehen. Die Täter drangen zwischen 12.50 Uhr und 22.10 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des schwarzen BMW ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie weitere Bedienelemente aus und entwendeten die Fahrzeugteile. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Hochwertiges Lastenrad gestohlen,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 29.03.2025, 20.00 Uhr bis 30.03.2025, 09.00 Uhr

(pl)Im Gustav-Stresemann-Ring wurde in der Nacht zum Sonntag ein angeschlossenes Lastenrad E-Bike gestohlen. Der Diebstahl des schwarzen Lastenrades von Kettler ereignete sich zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 456-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell