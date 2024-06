Engen (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 04.06.2024, und Mittwoch, 05.06.20204. hat ein unbekannter Täter an einem auf der Schützenstraße kurz nach dem Ortsausgang Engen in Richtung Bittelbrunn abgestellten Bagger die Scheiben des Führerhauses eingeschlagen und so einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 ...

mehr