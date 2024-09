Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (331/2024) Unbekannte entwenden silbernen Sprinter in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Adalbert-Stifter-Straße

In der Nacht zu Samstag, 31. August 2024

HANN. MÜNDEN (ms) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (31.08.24) in der Adalbert-Stifter-Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen silbernen Mercedes Sprinter (Kastenwagen) entwendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Ersten Informationen zufolge wurde der Kastenwagen auf einem Stellplatz neben der Fahrbahn, unweit der Einmündung zur Hedemündener Straße, abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, stellte der Fahrzeughalter den Diebstahl des Kastenwagens fest und verständigte die Polizei.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Adalbert-Stifter-Straße, der Hedemündener Straße und der Heinrich-Heine-Straße in der Nacht zu Samstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet und kann Hinweise zur Tat geben.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541- 951 0 zu melden.

