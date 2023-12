POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Bocholt (ots) - Brandort: Bocholt, Markgrafenstraße; Brandzeit: 01.12.2023; 20.30 Uhr; Am Freitagabend betrat ein 31 Jahre alter Bocholter gegen 20.30 Uhr die Polizeiwache und gab an, dass es in seiner Wohnung brennen würde. Polizeibeamte schauten sofort in dem Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe zur Wache nach dem Rechten und alarmierten die Feuerwehr. Sie evakuierten das Haus und führten mit Feuerlöschern eigene ...

