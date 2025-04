POL-WI: Zwei Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt +++ Motorrollerfahrer vor Kontrolle geflüchtet +++ Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Wiesbaden (ots) - 1. Exhibitionist zugange, Wiesbaden-Klarenthal, Lahnstraße, 27.03.2025, 18.20 Uhr (pl)Im Bereich der Lahnstraße in Klarenthal zeigte sich am Donnerstagabend ein unbekannter Mann auf dem Fußweg in Richtung Wellritzpark einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe gegen 18.20 Uhr ...

mehr