POL-MS: Fernfahrerstammtisch am 04.06. - Einladung zum 25-jährigen Jubiläum - Feierliche Spendenübergabe

Die Polizei Münster lädt Interessierte am Mittwochnachmittag (04.06., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Dieses Mal steht die Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Fernfahrerstammtisches im Vordergrund. Im Juni 2000 gegründet, hat sich der Fernfahrerstammtisch mit der Polizei nahezu bundesweit etabliert. Zu diesem Anlass werden auch die ehemaligen Moderatoren Christoph Becker und Marina Habeck, Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf sowie der Gründer des Fernfahrerstammtisches Rainer Bernickel zu Gast sein.

Als einen Programmpunkt werden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster feierlich die Spenden der Fernfahrenden an den Verein Herzenswünsche e.V. übergeben.

Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, über eigene Erfahrungen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen.

Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

