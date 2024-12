Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus Hochwertiges Porzellan gestohlen

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen vergangenem Mittwoch (11.12.) und dem gestrigen Mittwochnachmittag (18.12.24) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Brookstraße verschafft. Gegen 16.15 Uhr stellte ein Berechtigter ein eingeschlagenes Fenster am Haus fest. So gelangten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge in das Haus, das in Höhe Buchenstraße liegt. Die Einbrecher stahlen mehrere wertvolle Gegenstände, darunter hochwertiges Porzellan. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell