Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt: Spendenübergabe nach Adventskonzert

Bild-Infos

Download

Steinfurt (ots)

Am Freitag (13.12.) hat die Kreispolizieibehörde ihr Benefiz-Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester in Saerbeck veranstaltet. Dabei wurde um Spenden für die Notfallseelsorge im Kreis Steinfurt gebeten. Die Spendenbereitschaft war überwältigend: Eine stolze Summe von 2.916,35 Euro sind zusammengekommen. Landrat Dr. Martin Sommer, Schirmherr des Konzertes, sowie Jörg Voigt, Abteilungs-leiter der Polizei, überreichten die Spendensumme am Donnerstag (19.12.) an zwei Vertreter der Notfallseelsorge, Andreas Finke und Tobias Bendfeld. Das Geld wollen die Notfallseelsorger unter anderem für die Aus- und Fortbildung einsetzen sowie für laufende Kosten der Ehrenamtlichen, wie zum Beispiel Fahrtkosten. Die Kreispolizeibehörde bedankt sich herzlich bei allen Konzertgästen, die diese Spende möglich gemacht haben. Für das kommende Jahr gibt es bereits einen neuen Termin für das Adventskonzert. Am 5. Dezember 2025 ist das Landespolizeiorchester dann zu Gast in Neuenkirchen in der Gemeinde St. Anna.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell