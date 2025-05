Polizei Münster

POL-MS: "Der Mensch dahinter" - Ausstellung am Friesenring eröffnet - Polizei Münster lädt zu öffentlichen Besuchsterminen ein

Mit einer Vernissage am Mittwochmittag (28.05., 12 Uhr) hat die Polizei Münster die Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" im Foyer des Polizeipräsidiums eröffnet. Diese Ausstellung der "Initiative für Respekt und Toleranz e.V." ist anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums bis zum 15.06. am Friesenring 43 zu Gast.

Während des Ausstellungszeitraums öffnet die Polizei Münster die ansonsten interne Ausstellung auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger:

Donnerstag, 05.06., 15-16 Uhr

Mittwoch, 11.06., 14-16 Uhr

An diesen Tagen haben die Besucherinnen und Besucher außerdem die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei Münster ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist für beide Termine erforderlich. Interessierte wenden sich dafür bitte per E-Mail an die Pressestelle der Polizei Münster: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

Die Ausstellung "Der Mensch dahinter" zeigt in berührender Art und Weise ganz verschiedene Menschen hinter der Uniform. Durch professionelle Fotografien und persönliche Texte öffnet sie den Blick in die Seele von Menschen, die sich Tag für Tag in den Dienst unserer Gemeinschaft stellen - Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrmänner und -frauen, Rettungskräfte sowie weitere Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes.

Aus diesen und weiteren Bereichen des öffentlichen Dienstes setzte sich auch das Publikum der Vernissage am Mittwoch zusammen. Rund 50 Personen - geladene Gäste sowie Beschäftigte der Polizei Münster - nahmen an der Veranstaltung teil.

Weitere Informationen zur Wanderausstellung "Der Mensch dahinter": https://muenster.polizei.nrw/artikel/der-mensch-dahinter-einladung-zur-ausstellung

