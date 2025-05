POL-MS: Fahrraddiebstahl an der Hammer Straße - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Münster (ots) - Am Dienstagmittag (27.05.) gegen 11:30 Uhr hat ein unbekannter Mann in einem Gebäude an der Moränenstraße Ecke Marktallee in Hiltrup Bargeld aus dem Portemonnaie eines Senioren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach Angaben des Münsteraners wies der Unbekannte ihn in einem Hausflur darauf hin, dass er Kleingeld verloren habe. Als er ...

mehr