Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter entwendet Bargeld aus Portemonnaie - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (27.05.) gegen 11:30 Uhr hat ein unbekannter Mann in einem Gebäude an der Moränenstraße Ecke Marktallee in Hiltrup Bargeld aus dem Portemonnaie eines Senioren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben des Münsteraners wies der Unbekannte ihn in einem Hausflur darauf hin, dass er Kleingeld verloren habe. Als er seinen Geldbeutel öffnete, um das Geld dort hereinzulegen, entwendete der Täter daraus einen Geldschein und flüchtete.

Aussagen des Bestohlenen zufolge ist der Mann etwa 40 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er soll einen kräftigen Körperbau haben und zum Tatzeitpunkt eine graue Mütze sowie einen grauen Mantel getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell