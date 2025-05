Polizei Münster

POL-MS: Sechs Versammlungen am Samstag in der Innenstadt - Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten

Münster (ots)

Am Samstag (31.05.) finden im Innenstadtbereich von Münster sechs Versammlungen statt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei der Polizei sind bislang sechs Versammlungen im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr angezeigt. Ein Aufzug unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" wird in Form eines Aufzugs stattfinden und am Servatiiplatz starten. Der Aufzug verläuft außerhalb des Promenadenrings.

Parallel sind fünf stationäre Gegen-Versammlungen angezeigt. Diese finden am Servatiiplatz, dem Ludgeriplatz, am Bahnhofsvorplatz, an der Engelstraße und an der Hafenstraße statt. Die Polizei schützt das Versammlungsrecht und wird alle Versammlungen begleiten. Um die erwartbaren Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren wird die Polizei verstärkt im Einsatz sein und Verkehrsmaßnahmen durchführen.

Die Polizei rät, die Bereiche am Samstag mit Fahrzeugen weiträumig zu umfahren. Es kann im gesamten Innenstadtbereiche zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Über die aktuelle Entwicklung und mögliche Verkehrsbehinderungen informiert die Polizei sowohl über die Internetseite (https://muenster.polizei.nrw/artikel/mehrere-versammlungen-am-31-mai) als auch über die offiziellen Social-Media-Plattformen der Polizei Münster (Facebook, X, Instagram, WhatsApp).

