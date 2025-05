Polizei Münster

POL-MS: "WSP 21" feierlich getauft - Neues Einsatzboot für die Wasserschutzpolizei Münster

Duisburg / Münster (ots)

Die Wasserschutzpolizei in Münster erhält Verstärkung: Ein neues Streifenboot ergänzt ab sofort die Flotte und sorgt für noch mehr Sicherheit auf den Wasserwegen in Nordrhein-Westfalen. Die "WSP 21" ist 13,86 Meter lang, wiegt 13,4 Tonnen, erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h und wird von zwei 350 PS starken Motoren angetrieben.

Am Dienstagmorgen (27. Mai) wurde das neue Boot feierlich in der einzigen Polizeiwerft Deutschlands in Münster getauft. Die Patenschaft übernahm Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Ministerpräsidentin. Um exakt 10:27 Uhr zerschellte die Sektflasche traditionell am Bug der "WSP 21".

Die gesamte Pressemitteilung der Polizei Duisburg inklusive Bildern finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6043423

