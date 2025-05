POL-MS: Wie schütze ich mich vor einem Wohnungseinbruch? - Polizei informiert auf dem Wochenmarkt

Münster (ots) - Am Samstagabend (24.05., 22:55 Uhr) ist es an der Straße Am Hawerkamp zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-Jährigen gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tatverdächtigen und weiteren Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte Gruppe Männer den 27-Jährigen an. Der versuchte diesen aus dem Weg zu gehen. Daraufhin schlugen sie den 27-Jährigen zunächst mehrfach ...

