Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A2 Richtung Hannover - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (23.5.) ist es um 17:05 Uhr zu einem Autounfall auf der A2 in Richtung Hannover in Höhe der Ausfahrt Recklinghausen-Süd gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem beteiligten Autofahrer und weiteren Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer unmittelbar vor den anderen Verkehrsteilnehmern vom Verzögerungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Zwei Autos wichen daraufhin nach links aus, eines kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich direkt nach dem Vorfall von der Unfallörtlichkeit. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich um einen hellgrauen Pkw mit einem dunkelgrauen Dach.

Die Polizei bittet den Fahrer und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

