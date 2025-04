Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Weiherstraße/Hauptstraße (29.04.2025)

Radolfzell (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro ist die Folge eines Unfalls auf der Einmündung Weiherstraße/Hauptstraße am Dienstagmittag. Ein 72-jähriger Hyundaifahrer bog von der Weiherstraße auf die Hauptstraße ab und übersah dabei einen von rechts kommenden, der abknickenden Vorfahrt folgenden Opel einer 34-Jährigen. In der Folge prallte der Hyundai in die Fahrertür des Opels. Sowohl der 72-Jährige als auch die 34-Jährige blieben unverletzt.

