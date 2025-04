Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gem. Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Konstanz - Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe, Konstanz (ots)

Dem bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrum und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Konstanz ist es gelungen, einen Mann aus Südbaden zu ermitteln, der im Verdacht steht, im Jahr 2017 den sexuellen Missbrauch eines auf den Philippinen lebenden Mädchens im Alter von zwölf Jahren in Auftrag gegeben und gegen Zahlung von Geldbeträgen per Livestream mitverfolgt und angeleitet zu haben (Phänomen "Live distance child abuse"). Der Tatverdächtige wurde bereits am 5. April 2025 festgenommen.

Vorausgegangen war die Zerschlagung eines pädokriminellen Netzwerks auf den Philippinen durch die dortigen Strafverfolgungsbehörden. Ein dort lebender Mann hatte gegen Bezahlung Live-Übertragungen von schweren sexuellen Missbrauchshandlungen im Internet angeboten. Die betroffenen fünf Kinder im Alter zwischen zwei und dreizehn Jahren konnten durch die philippinischen Behörden in Obhut genommen werden. Die Auswertung der auf den Philippinen beschlagnahmten Geräte führte auch auf die Spur des Tatverdächtigen.

Bei den unter Beteiligung von Spezialkräften der Polizei vorgenommenen Durchsuchungen der Wohnung und der Geschäftsräumlichkeiten des Mannes wurden umfangreiche elektronische Speichermedien gefunden, die nun ausgewertet werden.

Der Tatverdächtige, der im Zuge des polizeilichen Zugriffs Verletzungen erlitt, befindet sich nun auf der Grundlage eines vom Cybercrime-Zentrum unter anderem wegen des Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs in kinderpornografischer Absicht erwirkten Haftbefehls in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

