POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (28.04.2025)

VS-Villingen

Auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen parkenden roten Ford Fiesta an der hinteren linken Seite. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500 in Verbindung zu setzten.

